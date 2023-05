Były szef NATO o rosyjskiej rakiecie pod Bydgoszczą. "Putin nie odważy się zaatakować"

- Właściwym sekretarzem generalnym będzie ktoś, kto zdoła zachować jedność Sojuszu, a jednocześnie w sposób zdecydowany będzie wypowiadać się w stronę Rosji. Do czasu szczytu w Wilnie plotki będą się nasilać. Poświęćmy jednak ten czas na znalezienie właściwego kandydata. Jeśli do tego czasu nie zostanie wypracowane porozumienie, istnieje zawsze możliwość, że obecny sekretarz uzyska przedłużenie mandatu do przyszłorocznego spotkania państw członkowskich w Waszyngtonie - odpowiada.