Kwaśniewski nowym szefem NATO? Jasna deklaracja byłego prezydenta

Kwaśniewski: to sympatyczne, ale nierealne

- To są na razie spekulacje, które gdzieś się pokazały. Oczywiście traktuję je z satysfakcją, że po tylu latach moje nazwisko ktoś przypomina, ale wydaje mi się, że wyścig do NATO odbędzie się wśród aktualnych polityków. Tam jest wielu chętnych i będą szukali poparcia. Mogą dużo łatwiej to robić, bo mają mnóstwo forów, na których się spotykają. Byli politycy trochę są osamotnieni w swoim działaniu i prowadzić taką kampanię na swoją rzecz jest bardzo trudno - powiedział Aleksander Kwaśniewski. - Dopóki ktoś poważny nie przeprowadzi ze mną poważnej rozmowy, to traktuję to jako medialne spekulacje. Sympatyczne, ale nierealne.