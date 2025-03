Była w białoruskim więzieniu. "Założyli dzieciom pętlę na szyję"

Białorusinka Antanina Kanawaława w rozmowie z Biełsatem opowiedziała o metodach, jakimi posługują się służby reżimu Alaksandra Łukaszenki, by zmusić niewinnych więźniów do "przyznania się do winy". Z jej relacji wynika, że metody stosowane na Białorusi niewiele zmieniły się od tych stosowanych za czasów Związku Sowieckiego.