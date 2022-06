Była skazana za handel narkotykami. Prezydent ją ułaskawił

Wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy

Wykonanie kary odroczono do października 2021 r. Obrońcy Pauliny P. zwrócili się do prezydenta o ułaskawienie. Wniosek trafił do prezydenta jeszcze w maju. Uzasadniono go m.in. dużym kredytem oraz groźbą utraty pracy w przypadku odsiadki. Do wniosku była dołączona odręcznie napisana adnotacja z prośbą o wszczęcie sprawy z urzędu, choć nie wiadomo do kogo było to adresowane oraz kto się pod tym podpisał.