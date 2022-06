Wybuch w Warszawie. "Potężny huk"

Do wybuchu doszło około godziny 11 w jednym z mieszkań na 9 piętrze. Ze wstępnych informacji wiadomo, że nie była to eksplozja gazu. Jak przekazał st. asp. Bogdan Smoter z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wybuchła substancja w zbiorniku. Miał to być pięciolitrowy pojemnik z paliwem.