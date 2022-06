Kto zastąpi Kaczyńskiego? Polacy wskazali faworyta

Fatalne notowania rządu. Nowy sondaż CBOS

Jak wynika z sondażu CBOS, 33 proc. Polaków zalicza się do zwolenników obecnego rządu, a 40 proc. do jego przeciwników (wzrost o 4 pkt. proc.). Natomiast o 3 pkt. proc. zmniejszył się odsetek mających do niego stosunek obojętny i wynosi 23 proc. Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 4 proc. ankietowanych (bez zmian).