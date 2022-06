Kaczyński na prezydenta? "To byłoby idealne zakończenie kariery"

Zdaniem europosła Karola Karskiego, Jarosław Kaczyński byłby najlepszym kandydatem na prezydenta, czy premiera, "ale to on wskazuje, kto kandyduje na te funkcje". W rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" bliski współpracownik prezesa dodaje, że obecny wicepremier "nie ma jednak parcia na stanowiska". - On chce zmieniać Polskę na lepsze państwo, działające na rzecz swoich obywateli - tłumaczy Karski.