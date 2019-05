Był "supportem" Donalda Tuska na UW. "Nie zgadzam się, że coś mu zepsułem i przeze mnie KE przegrała"

Layer 1

Tusk jest jak królowa w szachach - jest bardzo ważną figurą, najważniejszą na szachownicy, ale nie jest tą, której się używa w otwarciu, na początku partii. Dlatego właśnie, że jest zbyt cenna i trzeba ją zachować do najważniejszej rozgrywki. Tylko że jeśli się tej figury w ogóle nie użyje, to znaczy, że prawdopodobnie partia jest przegrana. Jeśli opozycja nie przejdzie zdecydowanej transformacji, to prawdopodobieństwo, że PiS wygra jesienią, jest ogromne. Tusk z kolei ma najwięcej do stracenia. Nie ma polityka po stronie opozycji, który miałby porównywalny do niego dorobek. Trudno jednak oczekiwać, aby on brał udział w walce z góry skazanej na porażkę. Żeby jego powrót miał sens, trzeba by wpierw zmienić dynamikę wydarzeń politycznych tu, na miejscu.