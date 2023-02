Burze w środku zimy. "Zmiana, która ma konsekwencje"

Burze na przełomie stycznia i lutego są sporym zaskoczeniem. - Takie przypadki były już wcześniej, ale niepokojąca jest częstotliwość ich występowania. Typ pogody, który mamy od paru dni, jest charakterystyczny dla okresu między ciepłą, a chłodną porą roku i występuje zazwyczaj w okresie jesiennym. Teraz mamy to na przełomie stycznia i lutego. W ubiegłym roku nie zaobserwowaliśmy czegoś takiego - komentuje w programie "Newsroom" WP prof. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - To zmiana, która niesie konsekwencje. To jednak nie znaczy, że już mamy przedwiośnie. W najbliższym czasie czeka nas ochłodzenie. Cyrkulacja atmosfery diametralnie się zmieniła w ostatnich latach - dodaje ekspert.