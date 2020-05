Burza wokół zachowania policji. "Mamy do czynienia z nadgorliwością i brakiem logiki"

O komentarz do sprawy poprosiliśmy byłego dyrektora Biura Kryminalnego KGP i byłego szefa wydziału zabójstw w KSP Marka Dyjasza. Jak nam ujawnia, w rozmowach ze swoimi kolegami po fachu, emerytowanymi policjantami widzą, że to się dzieje, nie powinno mieć miejsca. Jego zdaniem, powodem tego jest niepotrzebna nadgorliwość i złe zrozumienie wytycznych przełożonych.

- Było to widać, podczas artystycznej akcji pod Sejmem, kiedy jej uczestnicy trzymali ręcznie namalowany list zaadresowany do parlamentu. Akcja była nawiązaniem do Tadeusza Kantora. Jedni policjanci nie widzieli w tym nic złego, ale już drudzy zgłosili wniosek do Sanepidu o ukaranie karą 10 tys. zł. Gdzie tu logika? To się kłóci ze sobą - mówi Wirtualnej Polsce Marek Dyjasz.