Burza o Stadion Narodowy. Nie będzie szpitala covidowego. Pierwszeństwo ma mecz Polska-Węgry?

Szpital Narodowy "powinien już być otwarty"

Jak najszybszego otwarcia szpitala na stadionie (mógłby zapewnić 400 miejsc) oczekują lekarze i dyrektorzy innych szpitali. Obecnie muszą oni wygospodarować miejsca dla pacjentów covidowych we własnych placówkach. Dzieje się to kosztem chorych na inne choroby. W ostatnich dniach doszło do 38 zakażeń wśród hospitalizowanych pacjentów.