Walczyli z pandemią na Stadionie Narodowym. Nie dostali obiecanych pieniędzy

Szpital MSWiA "sprzeniewierzył środki"?

W zawiadomieniu pełnomocnicy medyków wskazują, że do tej pory Szpital MSWiA nie przekazał do NFZ informacji o wypłaceniu obiecanych pracownikom szpitala dodatków. "Tym samym należy stwierdzić, że sprzeniewierzył otrzymane środki publiczne, bowiem nigdy nie trafiły one do rąk osób do tego upoważnionych, tj. personelu medycznego świadczącego usługi w Szpitalu Tymczasowym" - stanowi pismo złożone do prokuratury.