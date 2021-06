Ile kosztował Szpital Narodowy? Podano kwotę

Ile wydano na dostosowanie stadionu do warunków szpitala tymczasowego?

Podczas kontroli poselskiej zapytano również Kancelarię Premiera o to, ile pieniędzy wpłynęło na rzecz dostosowania Stadionu Narodowego do warunków szpitala tymczasowego ze Skarbu Państwa. Środki przekazano spółce PL.2012+, do której należy stadion. Kwota ta wyniosła łącznie "29 036 636,77 zł brutto" - wynika z otrzymanej przez posłów odpowiedzi.