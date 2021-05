Koszt szpitala na Stadionie Narodowym? Padła kwota

Działalność Szpitala Narodowego, czyli covidowego szpitala tymczasowego zorganizowanego na Stadionie Narodowym, zostanie zawieszona. Ostatni pacjent zostanie wypisany 23 maja. - W sumie przyjęliśmy ponad 1780 pacjentów i to nie w lekkim stanie, jak niektórzy twierdzili, ale ludzi wymagających hospitalizacji - komentował w programie "Newsroom WP" dr Artur Zaczyński. Dyrektor szpitala tymczasowego na Narodowym wyliczał, że od początku funkcjonowania placówki zanotowano ponad 20 tysięcy osobni (średnio jeden pacjent leżał 11 dni) oraz 2 tysiące osobodni pod respiratorami (co dziesiąty pacjent był w stanie ciężkim). - Koszty funkcjonowania szpitala był inne w listopadzie, inne w grudniu, a jeszcze inne w styczniu i lutym. Wahało się to od 3,5 do 5 mln złotych miesięcznie jeśli chodzi o hospitalizację w tym najwyższym szczycie - ujawnił dr Zaczyński.

