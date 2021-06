Znamy koszty działania Szpitala Narodowego za pół roku. Nie są niskie

Jak już pisaliśmy w WP, "zamrożony" szpital zajmuje dwa poziomy we wschodniej części areny: galerię i centrum konferencyjne. Pomieszczenia zostały poddane dekontaminacji i zamknięte. Jaki będzie koszt przywrócenia obiektu do stanu sprzed utworzenia szpitala tymczasowego? Operator stadionu policzy go dopiero po ostatecznym wyprowadzeniu się placówki.