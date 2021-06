Dyrektor szpitala MSWiA dostanie podwyżkę. Ominą ustawę kominową

MSWiA: szpital leczy VIP-ów, odegrał ważną rolę w walce z pandemią

Resort w uzasadnieniu do rozporządzenia napisał: "Szczególna rola i istotne znaczenie CSK w systemie ochrony zdrowia uzasadniają stworzenie formalnych możliwości do podniesienia maksymalnego wynagrodzenia dyrektora CSK MSWiA o 50 procent, co uczyni je bardziej adekwatnym do wykonywanych zadań i ponoszonej przez dyrektora odpowiedzialności". Wymieniono też liczne zasługi CSK MSWiA, w tym uruchomienie szpitala tymczasowego na PGE Narodowym.