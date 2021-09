Dramat na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Ministerstwo ujawnia liczbę zgonów

Z kolei w ocenie senatora KO Krzysztofa Brejzy, dane ujawnione przez resort zdrowia są dramatyczne. - Z jednej strony szokuje ogromny wzrost zgonów w latach 2015-2019. To wzrost śmiertelności na SOR-ach aż o ponad 50 proc., z 6 tysięcy na blisko 10 tysięcy osób zmarłych. Świadczy to jak najgorzej o zarządzaniu służbą zdrowia przez rządzących. Co bowiem stało się od 2015 do 2019 roku, że wskaźniki zgonów na SOR-ach, zamiast spadać, gwałtownie wzrosły? – pyta senator Brejza.