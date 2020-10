Kornawirus. Śmierć pacjenta w karetce. W szpitalu nie było miejsc

W Nysie w województwie opolskim doszło do tragicznego zdarzenia. Pacjent zakażony koronawirusem zmarł w karetce czekającej przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. W placówce, do której go przywieziono nie było już wolnych respiratorów.

Kornawirus. Śmierć pacjenta w karetce. W szpitalu nie było miejsc (Krzysztof Zatycki / Forum, Fot: RM, Krzysztof Zatycki / Forum)