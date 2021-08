COVID-19. Kulisy pracy w szpitalu na Stadionie Narodowym

- Proszę sobie wyobrazić dużą przestrzeń wypełnioną łóżkami z pacjentami odgrodzonymi tylko ściankami działowymi. Proszę sobie wyobrazić ok. 300 pacjentów z COVID-19, każdy wymagający tlenoterapii, wymagający wsparcia medycznego, ułożeni prawie jeden obok drugiego, łóżko obok łóżka. Tak to wyglądało od środka. Jeżeli chodzi o samą opiekę nad chorymi, to byli to przede wszystkim pacjenci powyżej 40-50 lat, część z nich z chorobami współistniejącymi, przede wszystkim z cukrzycą i otyłością - opisuje lekarz.