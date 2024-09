Burza na komisji w sprawie kredytu na start. Wiceminister Tomczak odpiera ataki. "To fake newsy"

- Osoby kupujące mieszkania jako inwestycje na tym nie skorzystają. Jeśli nie wprowadzimy kredytu na start i nie zwiększymy ilości budowanych mieszkań społecznych, to mieszkania będą mogli kupować głównie inwestorzy. Ludzie o niższych dochodach zmuszeni będą zaspokajać swoje potrzeby na rynku najmu, co będzie prowadziło do wzrostu stawek czynszu, co dodatkowo będzie sprzyjać zakupom inwestycyjnym - mówi WP wiceminister rozwoju.