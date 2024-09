Tusk: jestem pod wrażeniem słów prezydenta

- Jestem pod wielkim wrażeniem słów pana prezydenta. One zabrzmiały jak bardzo doniosły apel do nas wszystkich w Polsce o to, żeby niezależnie od przeszłości, od tego, co czasami ludziom dyktują emocję czy polityka, żeby w sprawie powodzi, w sprawie pomocy, tego ambitnego zadania odbudowy terenów popowodziowych, żeby być razem - powiedział premier.