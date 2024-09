Kaczyński zdradza, jakie ma relacje z Dudą

PiS nie ma swojego kandydata

Kiedy dziennikarze zapytali Kaczyńskiego o potencjalnego kandydata PiS na prezydenta, lider partii odpowiedział, że w tym momencie nie ma takiej osoby. Gdy dopytywano go o ewentualnego kandydata 'in pectore', co oznacza 'w sercu' (jak przypomina PAP), Kaczyński odrzekł, że takiego również brak. – A poza tym to w głowie, a nie w sercu powinno być. Przykro mówić, ale w tym wypadku tylko głowa się liczy – podkreślił Kaczyński.