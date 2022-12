Bunt w PiS w sprawie Ziobry? Wszyscy zapominają o jednym. "Inne głosowanie będzie ważniejsze"

Zdaniem Solidarnej Polski kolejne rozmowy ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli, by osiągnąć wreszcie porozumienie z KE, to "pic na wodę". - My nie bierzemy za to odpowiedzialności. PiS z nami niczego w sprawie sądów i rozmów z UE nie konsultuje od pięciu lat, czyli od momentu, gdy Morawiecki został premierem. Pięć lat zajęło mu przejście drogi od wstrzymania reformy do pełnej kapitulacji - mówi przedstawiciel "ziobrystów".