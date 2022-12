Wotum nieufności wobec Ziobry. Minister: na tym polega ta hucpa

- Jedyne, co wa wychodzi skutecznie, to hucpa - stwierdził minister i zaczął krytykować opozycję. - Wy nieustannie wycieracie dywany w Brukseli i Berlinie - podkreślił. Ziobro zasugerował, że to opozycja blikuje pieniądze z KPO. - To wy jesteście sprawcami tego, że tych pieniędzy nie ma - stwierdził polityk.