Bunt senatorów Platformy przeciwko Grzegorzowi Schetynie. Pada oskarżenie o łamanie konstytucji

Senatorowie Platformy oskarżają Grzegorza Schetynę o łamanie konstytucji i wolności sumienia. Domagają się przywrócenia do PO trójki posłów wyrzuconych za złamanie dyscypliny w głosowaniu projektu prawa aborcyjnego – wynika z listu skierowanego do szefa PO, do którego dotarła Wirtualna Polska. Pod listem podpisała się jedna trzecia senatorów PO. Jerzy Fedorowicz, jeden z nich, mówi WP, że Platforma powinna zachować dwa skrzydła.



Grzegorz Schetyna wychodzi z posiedzenia zarządu PO, na którym zdecydowano o usunięciu trojga posłów (PAP, Fot: Marcin Obara)

Wyrzucenie z Platformy na początku stycznia Marka Biernackiego, Joanny Fabisiak i Jacka Tomczaka - jak pisaliśmy w Wirtualnej Polsce – wywołała w tej partii podział.

Według naszych informacji senatorowie PO, którzy nie zgadzają się z decyzją władz partii, skierowali do Grzegorz Schetyny list, pod którym znalazło się dziesięć podpisów – m.in. Jerzego Fedorowicza, Barbary Zdrojewskiej, Grażyny Sztark i Jana Filipa Libickiego. To jedna trzecia liczącego 31 senatorów klubu Platformy.

Senatorowie proszą szefa partii o przywrócenie trojga posłów do PO, co - jak przekonują – "uspokoi bieżącą sytuację" i będzie "aktem elementarnej sprawiedliwości".

Ich zdaniem głosowanie ws. obywatelskiego projektu ustawy liberalizującego prawo aborcyjne nie było "głosowaniem sumienia, a wolność sumienia każdemu obywatelowi, w tym także parlamentarzyście, zapewnia Konstytucja".

"To błąd"

- Ta sama Konstytucja Rzeczpospolitej, którą dziś nasi polityczni oponenci z PiS notorycznie naruszają, a momentami nawet łamią. Nie jest więc dobrze, abyśmy w pewnym sensie zachowywali się podobnie – piszą w liście senatorowie, nawiązując do decyzji o wyrzuceniu posłów z PO.

- Uważamy to za błąd i przekroczenie zasad które dotąd w Platformie obowiązywały – dodają.

Jerzy Fedorowicz, jeden z sygnatariuszy listu, przyznaje w rozmowie z nami, że go podpisał.

- Dobrze znam tę trójkę, zwłaszcza Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka. Od razu wiedziałem, jak zagłosują. Nasz list mówi o tym, by nie podejmować zbyt gwałtownych decyzji, by Platforma zachowała dwa skrzydła (konserwatywne i liberalne – przyp. WP). Chciałbym, by posłowie mogli wrócić, mimo że ich działania przyczyniło do opinii, że opozycja nie jest zbyt twarda - tłumaczy Fedorowicz.

Według niego Biernacki i Tomczak są zwolennikami obecnie obowiązującej ustawy, czyli kompromisu aborcyjnego.

W liście do Schetyny przytoczono też przyjętą przez PO w 2003 roku "Deklarację Krakowską": "Będziemy bronić praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju, bo tych wartości szczególnie potrzebuje współczesna Europa".

"Do tej pory deklaracji tej nikt nie odwołał, jesteśmy więc przekonani, że przywrócenie naszych kolegów w poczet członków partii i Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska będzie po prostu jej wypełnieniem" – przekonują senatorowie.

O list zapytaliśmy Andrzeja Halickiego, bliskiego współpracownika szefa PO. Poseł przyznaje, że nie znał wcześniej listu i określa go mianem "nieporozumienia".