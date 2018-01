PiS przejmie wyrzuconych posłów PO? Niewykluczone

- Jeśli trzej wyrzuceni wczoraj z PO posłowie będą chcieli zasilić szeregi drużyny Zjednoczonej Prawicy, to jesteśmy otwarci na rozmowę, nie wykluczam tego - stwierdził marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W czwartek zarząd Platformy Obywatelskiej wykluczył z partii Joannę Fabisiak, Marka Biernackiego i Jacka Tomczaka za złamanie dyscypliny podczas głosowania ws. ustawy aborcyjnej.

- Nie chciałbym być w takiej partii, w której nie można mówić tego, co się chce, nie można wyrażać swego światopoglądu - ocenił marszałek Karczewski w "Kwadransie Politycznym" w TVP1. Jak stwierdził Karczewski, wprowadzanie dyscypliny w głosowaniach nad kwestiami światopoglądowymi, to "łamanie ludziom kręgosłupów", czego - jak dodał - "nie wolno robić".

Polityk przyznał, że szczerze współczuje politykom Platformy Obywatelskiej i nie wykluczył, że dla trójki wyrzuconych z PO posłów znajdzie się miejsce w obozie Zjednoczonej Prawicy. - Ja nie wykluczam tego, ale też i nie mówię, że z dnia na dzień ma to nastąpić. Jeśli będą mieli taką wolę to na pewno warto rozmawiać - powiedział. Karczewski przypomniał o dwóch śląskich senatorach PO, którzy zostali przyjętyci do PiS. - Są już z nami jednej drużynie - podkreślił.