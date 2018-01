Trójka posłów wyrzuconych z Platformy Obywatelskiej. Głosowali przeciw liberalizacji aborcji

Joanna Fabisiak, Jacek Tomczak i Marek Biernacki wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej. Chodzi o środowe głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy liberalizującym prawo aborcyjne. Decyzję podjął zarząd PO. - Zastraszanie nie jest dobrym sposobem zarządzania partią - mówi WP wykluczona posłanka Joanna Fabisiak.

Fabisiak: Zastraszanie, terroryzowanie, odcinanie

- Nic nie wiem. Nie wiem, czy decyzję podjął zarząd krajowy czy zarząd klubu - mówi Wirtualnej Polsce Joanna Fabisiak. - Na pewno jest tryb odwołania, pewnie z niego skorzystam. Ale ta decyzja nawet mnie nie dziwi. Wczoraj mieliśmy długą dyskusję, rozmawialiśmy z przewodniczącym partii i wiedzieliśmy jaka jest sytuacja. Miałam świadomość konsekwencji, więc nie jestem zdziwiona. Rozumiem tę decyzję także dlatego, że dla partii w opozycji takie rozbieżności są trudne. Jednak ja nigdy nie ukrywałam moich konserwatywmych poglądów i wiadome było, że dla mnie to są pryncypia - wyjaśnia wykluczona z PO posłanka.

- Dotychczas nie została zmieniona preambuła partii, gdzie jest zapisany szacunek dla konstytucji i dla wartości chrześcijanskich - zauważa Joanna Fabisiak. - Po raz pierwszy były podjęte takie decyzje [o dyscyplinie głosowania - przyp. WP], zlikwidowano wolność wyboru. Zastraszanie nie jest dobrym sposobem zarządznia partią, a tu odcina się konserwatywne skrzydło i je terroryzuje. Dotychczas byliśmy partią dwuskrzydłową. Zresztą to konserwatywne skrzydło jest silne, bo to nie tylko nasza trójka, ale też część posłów, którzy nie głosowali. To w sumie 1/4 klubu - wskazuje posłanka. - Partia musi sobie odpowiedzieć jaki jest jej profil - czy dwa skrzydła, czy bardziej w lewo - dodaje.