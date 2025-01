Makabryczna awantura domowa. 46-latek usłyszał zarzut zabójstwa

Poszukiwania Piotra J. rozpoczęły się po zgłoszeniu awantury domowej do Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. W akcji uczestniczyli funkcjonariusze z kilku jednostek, śmigłowiec oraz przewodnicy psów. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek w miejscowości Lekówiec.

Zastępca prokuratora rejonowego, Piotr Tyszka, poinformował, że Piotr J. usłyszał zarzut zabójstwa. Dodał, że podejrzany "przyznał się do popełnienia czynu i złożył wyjaśnienia" .

W środę 46-latek zostanie doprowadzony do sądu. Ma on zdecydować o przedłużeniu jego tymczasowego aresztowania do trzech miesięcy. Postanowienie o doraźnym aresztowaniu mężczyzny sąd wydał wcześniej na podstawie listu gończego.