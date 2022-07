Bułgaria: Język macedoński wymyślono

Stanowisko Bułgarii przed UE: "Nie uznajemy języka macedońskiego, wymyślono go w 1944 roku"

"Odnosząc się do pkt 22. ram negocjacyjnych w sprawie przystąpienia Republiki Macedonii Północnej do UE oraz odniesienia do języka urzędowego Republiki Macedonii Północnej zgodnie z jej konstytucją jako języka tłumaczenia prawodawstwa UE, niniejszym oświadczeniem Bułgaria potwierdza, że bułgarski język literacki ma sześć regionalnych norm pisanych (kodyfikacji). Trzy z nich oparte są na dialektach, a trzy na literackim języku bułgarskim. Powstanie języka macedońskiego w latach 1944-1945 w byłej Jugosławii było aktem wtórnej kodyfikacji (rekodyfikacji) opartej na bułgarskim języku literackim, dalej "wzbogaconym" o lokalne formy" - napisali autorzy oświadczenia, skierowanego do UE.