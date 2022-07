Gruzini chce do Unii. Dwuznaczne działania rządu w Tblisii

W Gruzji trwają cotygodniowe protesty, które za każdym razem gromadzą dziesiątki tysięcy obywateli. Problem uwidocznił się 23 czerwca, kiedy, w przeciwieństwie do Ukrainy i Mołdawii nie udało się Gruzji zdobyć statusu kandydata do UE. Zaniepokojeni Gruzini zarzucają rządowi, że to jego działania niweczą wszystkie starania, by zostać członkiem UE, pisze portal POLITICO.