Budżet UE. Fundusz odbudowy bez Polski i Węgier? Ursula von der Leyen grozi konsekwencjami

O sprawie informuje portal Politico.eu. Podczas rozmowy z przewodniczącym PE Davidem Sassolim Ursula von der Leyen zapowiedziała, że zaproponuje fundusz odbudowy tylko dla 25 krajów członkowskich, jeśli nie dojdzie do porozumienia.

Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że chce "uratować fundusz odbudowy". To oznaczałby, że europarlament nie powinien głosować nad zgłoszonym obecnie budżetem UE na lata 2021-2027.

Budżet UE. Polska i Węgry zapowiadają weto

- Użycie weta jest na dziś bazowym scenariuszem - tłumaczył premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z Victorem Orbanem . - Węgry nie przyjmą propozycji, które byłyby nie do przyjęcia dla Polski. Razem będziemy walczyć - ogłosił z kolei szef węgierskiego rządu.

Spytany o polskie weto, Terlecki zapowiedział: "Będziemy oczywiście chcieli uniknąć weta, jeżeli będzie to możliwe, to znaczy, jeżeli zostaną wycofane te pomysły, które są kierowane pod adresem nas i Węgier".

Budżet UE. Ursula von der Leyen napisała list do Mateusza Morawieckiego

Pod koniec listopada Ursula von der Leyen napisała list do premiera Mateusza Morawieckiego ws. mechanizmu praworządności. W piśmie szefowa KE wyjaśnia, dlaczego propozycja jest zgodna z wnioskami Rady Europejskiej z lipca. Von der Leyen wskazała też, że w razie zastrzeżeń do mechanizmu warunkowości przepisy te można zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości UE.