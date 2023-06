Budują największy pomnik Lecha Kaczyńskiego. Zaskakujące opinie mieszkańców

Krakowski jest prezesem spółki Lubelskie Dworce, należącej do Urzędu Marszałkowskiego zarządzanego przez marszałka Jarosława Stawiarskiego z PiS-u. To były wiceminister sportu, jeden z sześciu pełnomocników okręgowych PiS-u w regionie. To właśnie on wysłał do Rady Miasta pismo z wnioskiem o zgodę na budowę oraz zmianę lokalizacji pomnika. Bo obecna jest już trzecia. Najpierw miał stanąć przed dworcem kolejowym. Potem na placu Lecha Kaczyńskiego w ścisłym centrum. Wtedy prezydentowi miała towarzyszyć małżonka. W najnowszym projekcie jest już sam.