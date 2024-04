Brytyjski minister obrony: DragonFire pomógłby Ukrainie

DragonFire w fazie testów. "Trzeba przyspieszyć"

Shapps stwierdził, że istnieją możliwość i potrzeba jeszcze większego przyspieszenia tego procesu. Wskazał, że byłoby to szczególnie istotne dla Kijowa. - Przyjechałem, żeby przyspieszyć produkcję systemu laserowego DragonFire, gdyż uważam, że biorąc pod uwagę trwające dwa duże konflikty (...) posiadanie broni zdolnej w szczególności do niszczenia dronów może mieć ogromne konsekwencje powiedział. - Nie trzeba wiele wyobraźni, żeby zobaczyć jak może to być pomocne np. w Ukrainie - dodał.