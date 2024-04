Agresywni rodzice i gangi. Przedszkola w Niemczech są strzeżone przez agencje ochrony

Jak donosi "Kölner Stadt Anzeiger", od zeszłego roku do przedszkola w dzielnicy Mülheim w Kolonii uczęszcza nowa dwójka rodzeństwa. Jak się szybko okazało ich rodzice są bardzo agresywni wobec pracowników przedszkola, do których mają wiele zastrzeżeń. Początkowo próbowano rozwiązać spór w drodze dyskusji, ale to nie zadziałało. Konieczna była nawet interwencja policji.