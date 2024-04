Młodzi w Szwecji chcą należeć do gangów. "Chętni znaleźli się już po minucie"

Szwedzkie media komentują niedawne morderstwo mężczyzny polskiego pochodzenia. Nadawcy podkreślają, że przekroczone zostało wiele granic. Wśród ofiar przemocy gangów znalazły się, między innymi, 12-letnia dziewczynka czy kobieta z dzieckiem na ręku. Media apelują do władz o podjęcie działań mających na celu powstrzymanie rekrutacji młodych ludzi do grup przestępczych. Ci chcą dołączyć do środowiska w konkretnym celu.