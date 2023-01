Brytyjczycy przekażą Ukrainie Challengery. Jest potwierdzenie

Challengery nie zmienią układu sił, ale mogą przełamać opór

Jeśli faktycznie dojdzie do porozumienia w tej sprawie, będzie to pierwszy przypadek dostarczenia Ukrainie przez kraj zachodni nowoczesnych ciężkich czołgów, o co władze w Kijowie od dawna zabiegają. Do tej pory otrzymały one od sojuszników jedynie stare czołgi z czasów sowieckich.