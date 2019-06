Brudziński o zwolnieniu pracownika Ikei. "Próbują narzucać totalitaryzm"

- Korporacje próbują narzucać totalitaryzm politycznej poprawności. Polska nie może być wobec tego bezbronna - powiedział europoseł PiS Joachim Brudziński. Odniósł się w ten sposób do głośnego sporu sieci sklepów IKEA z jednym z pracowników.

- Należy to odnotować jako pozytywną reakcję, bo właśnie od takich działań jest Rzecznik Praw Obywatelskich - skomentował Brudziński. - Jeżeli pan Bodnar nie zareagowałby w tej sprawie, wtedy byłyby podstawy do nazywania go wyłącznie rzecznikiem jednej strony sporu politycznego - dodał.