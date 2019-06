IKEA zwolniła pracownika. Sprawę zbada Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zajmuje się sprawą zwolnionego z IKEI mężczyzny. Pracownik sieci miał stracić pracę po tym, jak negatywnie odniósł się do działań wspierających społeczność LGBT+.

RPO: musimy być konsekwentni

IKEA pozwana przez "zaszczutego" pracownika

- Pan Tomasz w komentarzu zacytował fragmenty biblii, które potępiają praktyki homoseksualne. W najbliższych dniach Ordo Iuris opublikuje treść wypowiedzenia. Działanie Pana Tomasza, przez które został zwolniony z pracy polegało na zamieszczeniu komentarza na wewnętrznym forum firmy, dwóch cytatów, ze Starego i Nowego Testamentu. Pan Tomasz stwierdził, że przez pryzmat tych cytatów propagowanie praktyk homoseksualnych to sianie zgorszenia. Zdaniem Ikei treść komentarza Pana Tomasza narusza zasady współżycia społecznego, powoduje naruszenie wewnętrznych regulacji pracodawcy, prawa pracy i powoduje utratę zaufania pracodawcy do pracownika - relacjonuje Kryczka.

Adwokat zaznacza, że mężczyzna zacytował Biblię w związku z działaniem pracodawcy, polegającym na próbie "ideologicznego wychowania" pracownika. - To była jego prywatna odpowiedź na treści ideologiczne kierowane przez pracodawcę. Ujawnienie przez Pana Tomasza przywiązania do wartości katolickich na wewnętrznym forum pod imieniem i nazwiskiem doprowadziło do utraty pracy. Naszym zdaniem ta przyczyna jest nieprawdziwa - ocenił pełnomocnik.