Broń nuklearna w Polsce? "Kurier, który ma dostarczyć ładunek do celu"

B-61 to bomby taktyczne. W doktrynie z czasów "zimnej wojny" miała ona służyć do tworzenia wyłomów w liniach przeciwnika, w które miały wchodzić pancerne zagony. Tego typu przeznaczenie odeszło do lamusa. Pozostały jedynie zadania, które i dziś są aktualne: niszczenie centrów dowodzenia, baz, punktów etapowych i składów materiałów wojennych czy miejsc koncentracji wojska. Nad cel dostarczają je samoloty. Zupełnie jak klasyczne bomby.