Zachód bezsilny wobec możliwego użycia broni chemicznej? "Jeżeli uprą się wydusić ludzi gazami bojowymi, to to zrobią"

- Broń chemiczna to straszak. W Ukrainie wydarzyło się tak wiele dramatycznych rzeczy, tam jest takie ludobójstwo, że nie wiem na co świat czeka. Tu trzeba zjednoczyć siły, zadziałać mocno i drastycznie. Nie może być tak, że na oczach całego świata dochodzi do masakry, ludobójstwa, a strona Federacji Rosyjskiej udaje, że nic się nie dzieje, że to prowokacje. To żenująco słabe, zezwierzęcenie, brakuje słów by nazwać to, co się w Ukrainie dzieje - dodaje ekspert.