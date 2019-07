Brexit. Opozycyjna Partia Pracy chce drugiego referendum i pozostania w Unii Europejskiej

Szef opozycyjnej Partii Pracy chce drugiego referendum ws. Brexitu. Jeremy Corbyn zapewnił, że jego ugrupowanie tym razem zagłosuje za pozostaniem w Unii Europejskiej.

Partia Pracy zdecydowała o poparciu ponownego głosowania ws. wyjścia z Unii Europejskiej . Politycy brytyjskiej opozycji mają zagłosować "za" pozostaniem we Wspólnocie. To ustalenia i wynik wielu miesięcy wewnątrzpartyjnej walki o wspólne stanowisko.

Brytyjski parlament od miesięcy tkwi w politycznym impasie w kwestii brexitu. Posłowie trzykrotnie odrzucili proponowaną przez rząd umowę wyjścia ze Wspólnoty. To doprowadziło premier Theresę May do zapowiedzi, że zrezygnuje z funkcji. Do czasu wyłonienia jej następcy (ma to się stać za dwa tygodnie), May pozostaje na stanowisku szefowej rządu i pełniącej obowiązki przewodniczącej Partii Konserwatywnej.