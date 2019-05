Theresa May zrezygnowała z funkcji szefa Partii Konserwatywnej

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May w emocjonalnym wystąpieniu oficjalnie ogłosiła swoją rezygnację ze stanowiska szefa Partii Konserwatywnej. Dojdzie do niej 7 czerwca. W momencie wyboru jej następcy przestanie być również premierem.

Theresa May nie będzie już szefem brytyjskich Konserwatystów (PAP/EPA, Fot: Neil Hall)

- Starałam się jak mogłam, by zrobić to, co najważniejsze w demokracji, by wypełnić wolę obywateli, także tę dotyczącą brexitu. Niestety nie przekonałam brytyjskiego parlamentu do wynegocjowanej przeze mnie umowy - powiedziała Theresa May podczas piątkowego oświadczenia.

Premier Wielkiej Brytanii zapewniła, że pozostanie na stanowisku szefa Partii Konserwatywnej do czasu wyboru następcy. - Zrobię wszystko co w mojej mocy, by nadal służyć krajowi, który kocham - powiedziała. Pod koniec wystąpienia głos May się załamał i premier szybko odeszła od mównicy w kierunku swojej siedziby przy Downing Street.

Theresa May ustępuje. Zapowiedziałą datę

O tej decyzji mówiło się od pewnego czasu. Zakładano też, że Theresa May poinformuje jednocześnie o rezygnacji z funkcji premiera. Ale gdy funkcję szefa Konserwatystów obejmie inna osoba, May przestanie być również premierem.

Premier formalnie ustąpi ze stanowiska lidera partii 7 czerwca, po wizycie prezydenta Donalda Trumpa. Jej następca powinien objąć urząd najpóźniej w lipcu. Możliwy jest również wybór tymczasowego premiera.

Theresa May odchodzi. Obarczano ją winą za problemy z brexitem

O godz. 10 czasu polskiego May spotkała się z szefem komitetu skupiającego posłów z Partii Konserwatywnej Grahamem Bradym. Po nim wygłosiła oświadczenie.

Posłowie Partii Konserwatywnej zaczęli domagać się odejścia May po tym, jak premier zaprezentowała kompromisową wersją ustawy ws. brexitu. Jej przyjęcie wiązałoby się z wyrażeniem zgody na to, by Izba Gmin ponownie zagłosowała ws. drugiego referendum, które miałoby potwierdzić, że Brytyjczycy chcą brexitu w formie, którą wynegocjowano.

Wcześniej wynegocjowana przez May umowa wyjścia z Unii Europejskiej została trzykrotnie odrzucona przez Izbę Gmin.