"Łzawa" Theresa May na okładkach w Wielkiej Brytanii. Prasa bezlitosna wobec premier

Czwartkowe dzienniki na Wyspach Brytyjskich publikują zdjęcie jadącej limuzyną premier Theresy May, która wygląda, jakby płakała. Dziennikarze nie mają wątpliwości - dni szefowej rządu są policzone.

Nowy projekt May dotyczący brexitu spotkał się z ostrym sprzeciwem zarówno liberałów, jak i konserwatystów, z ramienia których szefowa rządu sprawuje władzę. Obiecała m.in. zorganizowanie powtórnego referendum ws. opuszczenia UE, jeśli za tym projektem opowie się większość parlamentarna, a w przypadku odłączenia, zachowania jednakowych regulacji na terenie całego Zjednoczonego Królestwa.

Defetyzm wśród torysów ilustruje rezygnacja szefowej klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej w Izbie Gmin Andrei Leadsom. Od premier odwróciło się nawet jej własne środowisko polityczne. Samotność i świadomość porażki Theresy May ilustrują okładki brytyjskich dzienników.

"May może odejść po fiasku brexitu" - pisze "The Sun". "Premier z zaczerwienionymi oczami staje w obliczu końca. Odizolowana i ukryta" - komentuje tabloid. Dziennik nazwał May "łzawą" Theresą, łącząc słowa "tear" (łza) i imię premier.