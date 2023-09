Nagła decyzja senatora. Rezygnuje z przywileju

Afera fakturowa

W sprawie chodzi o wyłudzanie pieniędzy za pomocą lewych faktur z urzędów miasta Inowrocławia i Kruszwicy. Do procederu miało dochodzić w latach 2015-2017. To Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia i ojciec senatora, złożył zawiadomienie do prokuratury.