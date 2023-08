Nowa "pałka" na dziennikarzy. Ustawa czeka na podpis Dudy

"To władza oceni, co jest dezinformacją"

Mec. Marcin Wolny mówi, że termin oznaczający "dezinformację" jest "dosyć pojemny". - Już w toku procesu legislacyjnego mieliśmy wątpliwości co do tego określenia. Pewnym bezpiecznikiem jest fakt, że aby dezinformować (w myśl tzw. ustawy szpiegowskiej – red.), trzeba nie tylko brać udział w działalności obcego wywiadu, działać na rzecz tego wywiadu, ale również działać w celu wywołania jakiś poważnych reperkusji. (…). Natomiast moim zdaniem problematyczne jest to, że w przyjętych zapisach ustawy jest zawarta furtka do tego, by badać osoby, które zdaniem władzy dopuszczają się tej dezinformacji. Przy czym to władza będzie decydować, co tą dezinformacją jest, a co nie jest - zauważa prawnik.