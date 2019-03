Brejza ujawnił przeszłość pani Basi. To nie spodobało się PiS

Na Nowogrodzkiej zdziwienie i irytacja. Powód? Kancelaria Premiera ujawniła, gdzie wcześniej pracowała słynna Barbara Skrzypek. Okazało się, że najbliższa współpracowniczka prezesa PiS miała dostęp do tajnych dokumentów PRL.



Wszystko zaczęło się od tego, że poseł PO Krzysztof Brejza skierował do Kancelarii Premiera pismo, w którym poprosił o wymienienie funkcji i stanowisk jakie pełniła w przeszłości "pani Basia". Jak wynika z odpowiedzi, która została opublikowana na Twitterze na początku marca, Barbara Skrzypek przez dziewięć lat pracowała w Urzędzie Rady Ministrów, na czele którego stał generał Michał Janiszewski, były szef gabinetu Wojciecha Jaruzelskiego. Pracowała m.in. w Kancelarii Tajnej, miała dostęp do państwowych tajemnic służbowych.

Jak donosi portal, pismo z KPRM adresowanie do posła Brejzy zostało odebrane przez członków PiS jako zniewagę.

Dwie próby Brejzy

Gazeta.pl przypomniała również, że Krzysztof Brejza już wcześniej dopytywał o zatrudnienie Barbary Skrzypek. Za czasów, gdy rządem kierowała Beata Szydło , polityk PO chciał uzyskać informację o przeszłości "pani Basi". W 2017 roku wysłał w tej sprawie pismo do KPRM. Wówczas kancelarią kierowała Beata Kempa .

Słynna "Pani Basia"

Barbara Skrzypek jest od 1990 roku najbliższą współpracowniczką prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jest szefową jego kancelarii oraz dyrektorką biura prezydialnego PiS. Oprócz tego, pełni funkcję pełnomocniczki Instytutu Lecha Kaczyńskiego. To ona ustala kalendarz spotkań prezesa. To ona wyznacza, kto może wejść od razu do gabinetu lidera PiS, a kto musi cierpliwie poczekać.