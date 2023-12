Braun mógł mieć uchylony immunitet już wcześniej. Znamy szczegóły

Nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar już zapowiedział audyt spraw z udziałem posła Brauna. - Myślę, że to jest ten moment, gdy trzeba do tych spraw wrócić, sprawdzić, co się z nimi działo w prokuraturze, czy nie było pobłażliwości w stosunku do tego, co robił poseł Braun - mówił w środę minister, komentując dotychczasowe ekscesy z udziałem Grzegorza Brauna.