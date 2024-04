Brak odwetu szansą dla Izraela? Ekspert stawia nieoczekiwaną tezę

- Izraelczycy nazywają to wojną między wojnami. To niewypowiedziany konflikt, który toczy się głównie w Syrii. To konflikt, który toczy się na szlakach morskich. Iran atakuje statki w jakikolwiek sposób powiązane z Izraelem. Ta wojna trwa. Od 7 października ubiegłego roku (atak Hamasu na Izrael - red.) granica między Libanem a Izraelem cały czas płonie - wyjaśniał kulisy ataku Jarosław Kociszewski.