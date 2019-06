Boże Ciało 2019 – kiedy obchodzimy Boże Ciało? Czy jest to dzień wolny od pracy?

Boże Ciało w 2019 roku odbędzie się 20 czerwca. Tego dnia nie idziemy do pracy i nie zrobimy zakupów. Co dokładnie świętujemy w Boże Ciało i jak w Polsce obchodzone jest to święto?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Boże Ciało 2019. Procesje przejdą ulicami parafii już 20 czerwca (iStock.com)

Boże Ciało 2019 – tradycyjny obchody

Boże Ciało to ludowa nazwa Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W tradycji europejskiej i polskiej obchodzone jest od średniowiecza. Tego dnia wierni czczą Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Obchody Bożego Ciała w Polsce mają wieloletnią tradycję. Co rok ulicami parafii przechodzą barwne procesje. Biorą w nich udział zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Na czele procesji idą najmłodsi wierni. Niosą oni szarfy, poduszki ze świętymi symbolami i sypią kwiaty. Za nimi podążają dorośli z chorągwiami, świętymi figurami i obrazami.

Najważniejszym elementem każdej procesji jest Eucharystia niesiona przez duchownego w monstrancji.

Procesja Bożego Ciała zatrzymuje się przy czterech stacjach przygotowanych specjalnie na potrzeby tego święta. Na każdej z nich wierni wysłuchują innego fragmentu Ewangelii dotyczącego Eucharystii.

Boże Ciało 2019 – czy jest to dzień wolny od pracy

Boże Ciało jest w Polsce jednym z trzynastu dni wolnych od pracy. Tego dnia zamknięte są szkoły, banki, urzędy, zakłady produkcyjne i sklepy. W Boże Ciało pracują przedstawiciele nielicznych zawodów. 20 czerwca będzie obowiązywał zakaz handlu.