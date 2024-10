Bosak o marszu: Nie chcemy więcej białoruskich czy rosyjskich praktyk

- To była batalia prawna, natomiast, że Marsz Niepodległości przejdzie, to było oczywiste - komentował wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak w programie "Tłit", odnosząc się do decyzji Rafała Trzaskowskiego w tej sprawie. Na pytanie o to, czy jest dziś miejsce dla polityków PiS na marszu, Bosak odpowiedział twierdząco.